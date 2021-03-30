غوتيريش يختار البولندية يوانا فرونيسكا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة في لبنان

أفادت مصادر دبلوماسية بأن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار سفيرة بولندا في المنظمة الدولية يوانا فرونيسكا لتولي منصب المنسقة الخاصة للمنظمة في لبنان.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة “فرانس برس” إن “غوتيريش أبلغ مجلس الأمن بعزمه على تعيين فرونيسكا منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان، ومجلس الأمن وافق على هذا الخيار”.

وأكد دبلوماسيون آخرون هذه المعلومة، مشيرين إلى أن أعضاء مجلس الأمن لم يعترضوا على هذا التعيين وقد أعطوا غوتيريش موافقتهم عليه في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف الدبلوماسيون أن الإعلان رسميا عن تعيين فرونيسكا في منصبها الجديد سيتم قريبا.

وفرونيسكا المولودة في 30 مارس 1958 ستخلف بهذا التعيين السلوفاكي يان كوبيتش الذي تولى مؤخرا مهامه الجديدة مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

والدبلوماسية البولندية تتكلم العربية والفرنسية والإنكليزية بطلاقة حيث درست في الجزائر ومصر وفرنسا.

وخلال مسيرتها المهنية، تنقلت في مناصب عديدة إذ كانت سفيرة لبلادها في كل من مصر (1999-2003) والمغرب حيث كانت معنية بشؤون موريتانيا والسنغال (2005-2010) كما كانت سفيرة للاتحاد الأوروبي في الأردن (2011 إلى 2015).

ومنذ 2017 انتقلت فرونيسكا إلى نيويورك حيث شغلت منصب المندوبة الدائمة لبولندا في الأمم المتحدة.

وخلال توليها هذه المهمة كلفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة إطلاق مفاوضات حكومية دولية لإصلاح مجلس الأمن الدولي بهدف توسيعه ليشمل أعضاء جددا بما يمثل عالم اليوم بشكل أوسع.

وشاركت السفيرة البولندية هذه المهمة مع نظيرتها القطرية علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية