عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 30 آذار 2021

العناوين

الأخبار :



سلامة أمام القضاء البريطاني

انفجار مرفأ بيروت: معلومات جديدة موثّقة أهملها المحقق العدلي السابق

التكليف فُرضَ على عون… أما التأليف فحُلم للحريري

تصريف الأعمال: صلاحيات الحكومة كاملة في مواضيع العجلة والمهل

قوات صنعاء تستأنف تقدُّمها: مأرب خارج «المقايَضة»

البناء :



تجاذب رئاسيّ حارّ على البارد… والجمود ‏الحكوميّ صار عبئاً على أطرافه

لقاء ‏الحريري وباسيل محور اتصالات خارجيّة ‏وداخليّة… وحكومة الـ 24 في ‏التداول

مجلس النواب يشرّع سلفة ‏الفيول… وعلامات استفهام كبرى حول ‏صفقات مشبوهة؟

الديار :



تحذير فرنسي اخير يسبق “الاجراءات”… ولامبالاة لبنانية بالانذار ‏الاوروبي !

تصعيد بعبدا تصويب على مبادرة بري… والحريري يحدد شروطه ‏‏”للاعتذار”؟

مخاوف دبلوماسية غربية من توسع المواجهة البحرية الايرانية ــ ‏الاسرائيلية

اللواء :



الحراك الدبلوماسي: قطيعة بين عون والحريري‎!‎

لودريان يبلغ الرؤساء: الضغوطات آتية.. ومجلس النواب يزيح العتمة عن ظهره

النهار :

إنذار فرنسي أوروبي: حان وقت الضغوط

الأنباء :



لا مبادرات وفرنسا تبحثُ عن سبلٍ للضغط. . وتفعيل تصريف الأعمال لم يعد يحتمل التهرّب

الاسرار

البناء‎

قال مصدر سياسيّ متابع للمسار الحكوميّ إن هوامش التصعيد لدى طرفي التأليف تضيق. فالمواقف العالية ‏السقوف لم تعُد تجد أرضيّة لتبرير الأزمة الحكوميّة وأن الوضعين الداخلي والخارجي كما تظهر مواقف بكركي ‏والنائب السابق وليد جنبلاط والسفراء الأجانب تنتقل من التموضع مع أحد الطرفين الى الضغط لقيام تسوية‎.

قالت مصادر تجارية إن أسبوع أزمة قناة السويس فتح الباب لبدائل بريّة لنقل البضائع بحيث ظهر إلى الضوء ‏كلام خليجي إسرائيلي عن تفعيل طريق حيفا دبي ووزّعت شركات إسرائيليّة عروضاً تجارية منافسة لكلفة النقل ‏عبر السويس لنقل البضائع من أوروبا فحيفا وصولاً إلى دبي‎.‎

الجمهورية‎

عُلم أن أحد التيارات يقيم مخيما تدريبيا لبعض منتسبيه ويبلغ عددهم نحو 300 شخص ويبرّر رئيس التيار أنهم ‏لحمايته الشخصية‎.

تشير أوساط مسؤول كبير الى أنه يجب قراءة التحولات في المنطقة بتأنّ ودقة واستخلاص العبر من التسويات‎.

تشبه جهات سياسية الوضع الراهن بالوضع عام 1976 متخوفة من إنزلاق البلد الى ما لا تحمد عقباه خصوصا ‏لجهة إنهيار الليرة‎.‎

اللواء

‎

حسب، جهات لبنانية معنية، فإن دولة كبرى، وأخرى إقليمية، تعارضان دبلوماسياً وعملياً، المبادرة الفرنسية؟‎

توقفت الاتصالات بين مسؤول مكلف وحزب بارز، بعد لقاء سابق، لم يتسم “بالتقييم الايجابي‎”.

رفعت دوائر مالية رسومات الحصول على بيانات أو إفادات، بصورة تعادل نصف حدّ أدنى للأجور، في بعض ‏المعاملات العقارية‎!‎

النهار

‎

تدخّلت مرجعيات سياسية لوقف بثّ فيديو عرض سرقة حصلت في منطقة جبلية وذلك احتراماً لسمعة مؤسّسة ‏أمنية‎.

تنشط حركة بيع السلاح الفردي خصوصاً في منطقتي البقاع والشمال، إذ يتمّ تهريبه من سوريا وتباع القطعة ‏بنحو 800 إلى 1000 دولار أميركي نقداً، وتحتوي الصناديق “المستوردة” كل منها خمس قطع سلاح‎

تنشر قناة “الجديد” تباعاً لوائح بأعداد العقارات المملوكة من السياسيّين وزوجاتهم وأبنائهم من دون أن تحرّك ‏الأرقام المهولة ساكناً لدى أي جهة ماليّة أو قضائيّة

نداء الوطن

تبين أنّ شركات خاصة مستوردة للقاح الروسي ترفض طلبات القطاع العام لشراء هذا اللقاح، وتعطي الاولوية ‏للقطاع الخاص القادر على تسديد ثمن اللقاحات نقداً بالدولار‎.

تردد أن عدداً من عناصر الأجهزة الأمنية بدأ العمل في القطاع الخاص خارج أيام الخدمة، للتمكّن من تأمين ‏مسلتزماتهم المعيشية‎.

في ظل القيود المصرفية التي تحول دون تأسيس شركات جديدة، انتشرت ظاهرة التنازل عن أسهم وحصص في ‏شركات قائمة لتجار سوريين مقابل إقدامهم على زيادة رأس المال في حساباتها‎.‎

‎

الأنباء

تفاصيل مهمة وسيط على خط الأزمة في عاصمة أوروبية لا تزال بعيدة عن الاعلام‎.‎

وجه نيابي غير مستفز يلعب دورا توفيقيا بين جهة رسمية ومرجعية غير مدنية‎.‎

المصدر: صحف