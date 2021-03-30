عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 30 آذار 2021

العناوين
الأخبار :
سلامة أمام القضاء البريطاني
انفجار مرفأ بيروت: معلومات جديدة موثّقة أهملها المحقق العدلي السابق
التكليف فُرضَ على عون… أما التأليف فحُلم للحريري
تصريف الأعمال: صلاحيات الحكومة كاملة في مواضيع العجلة والمهل
قوات صنعاء تستأنف تقدُّمها: مأرب خارج «المقايَضة»
البناء :
تجاذب رئاسيّ حارّ على البارد… والجمود الحكوميّ صار عبئاً على أطرافه
لقاء الحريري وباسيل محور اتصالات خارجيّة وداخليّة… وحكومة الـ 24 في التداول
مجلس النواب يشرّع سلفة الفيول… وعلامات استفهام كبرى حول صفقات مشبوهة؟
الديار :
تحذير فرنسي اخير يسبق “الاجراءات”… ولامبالاة لبنانية بالانذار الاوروبي !
تصعيد بعبدا تصويب على مبادرة بري… والحريري يحدد شروطه ”للاعتذار”؟
مخاوف دبلوماسية غربية من توسع المواجهة البحرية الايرانية ــ الاسرائيلية
اللواء :
الحراك الدبلوماسي: قطيعة بين عون والحريري!
لودريان يبلغ الرؤساء: الضغوطات آتية.. ومجلس النواب يزيح العتمة عن ظهره
النهار :
إنذار فرنسي أوروبي: حان وقت الضغوط
الأنباء :
لا مبادرات وفرنسا تبحثُ عن سبلٍ للضغط. . وتفعيل تصريف الأعمال لم يعد يحتمل التهرّب
الاسرار
البناء
قال مصدر سياسيّ متابع للمسار الحكوميّ إن هوامش التصعيد لدى طرفي التأليف تضيق. فالمواقف العالية السقوف لم تعُد تجد أرضيّة لتبرير الأزمة الحكوميّة وأن الوضعين الداخلي والخارجي كما تظهر مواقف بكركي والنائب السابق وليد جنبلاط والسفراء الأجانب تنتقل من التموضع مع أحد الطرفين الى الضغط لقيام تسوية.
قالت مصادر تجارية إن أسبوع أزمة قناة السويس فتح الباب لبدائل بريّة لنقل البضائع بحيث ظهر إلى الضوء كلام خليجي إسرائيلي عن تفعيل طريق حيفا دبي ووزّعت شركات إسرائيليّة عروضاً تجارية منافسة لكلفة النقل عبر السويس لنقل البضائع من أوروبا فحيفا وصولاً إلى دبي.
الجمهورية
عُلم أن أحد التيارات يقيم مخيما تدريبيا لبعض منتسبيه ويبلغ عددهم نحو 300 شخص ويبرّر رئيس التيار أنهم لحمايته الشخصية.
تشير أوساط مسؤول كبير الى أنه يجب قراءة التحولات في المنطقة بتأنّ ودقة واستخلاص العبر من التسويات.
تشبه جهات سياسية الوضع الراهن بالوضع عام 1976 متخوفة من إنزلاق البلد الى ما لا تحمد عقباه خصوصا لجهة إنهيار الليرة.
اللواء
حسب، جهات لبنانية معنية، فإن دولة كبرى، وأخرى إقليمية، تعارضان دبلوماسياً وعملياً، المبادرة الفرنسية؟
توقفت الاتصالات بين مسؤول مكلف وحزب بارز، بعد لقاء سابق، لم يتسم “بالتقييم الايجابي”.
رفعت دوائر مالية رسومات الحصول على بيانات أو إفادات، بصورة تعادل نصف حدّ أدنى للأجور، في بعض المعاملات العقارية!
النهار
تدخّلت مرجعيات سياسية لوقف بثّ فيديو عرض سرقة حصلت في منطقة جبلية وذلك احتراماً لسمعة مؤسّسة أمنية.
تنشط حركة بيع السلاح الفردي خصوصاً في منطقتي البقاع والشمال، إذ يتمّ تهريبه من سوريا وتباع القطعة بنحو 800 إلى 1000 دولار أميركي نقداً، وتحتوي الصناديق “المستوردة” كل منها خمس قطع سلاح
تنشر قناة “الجديد” تباعاً لوائح بأعداد العقارات المملوكة من السياسيّين وزوجاتهم وأبنائهم من دون أن تحرّك الأرقام المهولة ساكناً لدى أي جهة ماليّة أو قضائيّة
نداء الوطن
تبين أنّ شركات خاصة مستوردة للقاح الروسي ترفض طلبات القطاع العام لشراء هذا اللقاح، وتعطي الاولوية للقطاع الخاص القادر على تسديد ثمن اللقاحات نقداً بالدولار.
تردد أن عدداً من عناصر الأجهزة الأمنية بدأ العمل في القطاع الخاص خارج أيام الخدمة، للتمكّن من تأمين مسلتزماتهم المعيشية.
في ظل القيود المصرفية التي تحول دون تأسيس شركات جديدة، انتشرت ظاهرة التنازل عن أسهم وحصص في شركات قائمة لتجار سوريين مقابل إقدامهم على زيادة رأس المال في حساباتها.
الأنباء
تفاصيل مهمة وسيط على خط الأزمة في عاصمة أوروبية لا تزال بعيدة عن الاعلام.
وجه نيابي غير مستفز يلعب دورا توفيقيا بين جهة رسمية ومرجعية غير مدنية.
المصدر: صحف