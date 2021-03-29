“أهالي الطلاب بالخارج” بحثوا بالسبل القانونية لمقاضاة البنوك

قال “أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” في بيان لهم الاثنين “استكمالا لتوجيهات دولة الرئيس بري بشأن رفع دعاوى على المصارف غير الملتزمة بالدولار الطالبي، عقدت اجتماعا بعد ظهر اليوم، في مكتب الهيئة التنفيذية المركزي لحركة أمل في بيروت، مع مكتب المهن الحرة المركزي لوضع الخطط التنفيذية بما يخص القانون 193 برئاسة الدكتور مصطفى فواز وعدد من المحامين”.

وتابع البيان “تم التطرق إلى السبل القانونية لمقاضاة البنوك التي تتلكأ أو تتهرب من التحويلات للطلاب بسعر 1515 ليرة، مع تأكيد وحرص دولته على تطبيقه حرفيا”، وأضاف “شكر الاهالي دولة الرئيس بري على جهوده الهادفة إلى إنصاف أبنائنا، واعتبرته الضمانة الحقيقية والسند القوى في معركة التربية والعدالة والكرامة الإنسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام