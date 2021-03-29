وقفة في حلبا وفاء لشهداء الكادر الطبي الذين قضوا بمواجهة كورونا

نفذ الجسم الطبي والاداري في مركز اليوسف الاستشفائي التعليمي في حلبا عكار شمال لبنان وقفة تضامنية الاثنين، تلبية لدعوة نقابتي الاطباء في لبنان وطرابلس وتكريما لـ 38 طبيبا شهيدا استشهدوا اثناء قيامهم بالواجب في مكافحة مرض الكورونا.

شارك في الاعتصام مدير المركز الدكتور سعود اليوسف، المدير الطبي النقيب السابق الدكتور عمر عياش، نائب رئيس المركز الدكتورة كارولين اليوسف والأطباء والعاملون.

وألقى الدكتور عياش كلمة طالب فيها مجلس النواب “بضرورة اقرار قوانين مقدمة لمجلس النواب، واهمها اعتبار الطبيب أو الممرض المتوفي في مكافحة مرض الكورونا شهيدا أسوة بالشهداء في القوى الامنية (وكل حسب رتبته)، وقانون حصانة الطبيب وقانون الضمان الصحي مدى الحياة”.

يذكر ان الأطباء في لبنان توقفوا الاثنين عن العمل لمدة خمسة دقائق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام