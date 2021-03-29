العدو الإسرائيلي خرق السيادة اللبنانية

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية جوا وبحرا في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها إنه “بتاريخ 28 /3/ 2021 اعتبارا من الساعة 3.00 ولغاية الساعة 7.30 تم تسجيل /3/ خروقات بحرية من قبل زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 520 مترا”، وتابعت “أقدم عناصر الزوارق على إلقاء /3/ قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة”، وأضافت “تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

من جهة ثانية، قالت قيادة الجيش إنه “بتاريخ 28 /3 /2021 الساعة 17.30 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 20.30 من فوق البلدة المذكورة”، وتابعت “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام