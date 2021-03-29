وزارة النقل اليمنية تستعرض الخسائر جراء استهداف العدوان في ست سنوات

استعرضت وزارة النقل اليمنية والهيئات والمؤسسات التابعة لها، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي الأضرار والخسائر الناجمة عن العدوان السعودي الأمريكي والحصار خلال ست سنوات.

وقدرت وزارة النقل الوفيات الناجمة عن إغلاق مطار صنعاء 80 ألف حالة وفاة، مشيرة إلى أن”أكثر من 450 ألف من الحالات المستعصية بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج لتلقي العناية الطبية والعلاج، مؤكدة أن الحصار يفاقم من معاناتهم”.

وأوضحت أن”العدوان عمد إلى استهداف وتدمير1083 شاحنة وناقلة وقود و4490 طريق وجسر و7229 وسائل نقل مختلفة”.

ولفتت إلى أن”الحصار أدى إلى انعدام 120 صنفا من الأدوية والمحاليل الطبية التي كانت تأتي عبر المطارات”، موضحة أن”الإحصائيات تشير إلى أن واحدا من كل 10 من المرضى يتوفى في الطريق ما بين صنعاء وعدن أو صنعاء وسيئون ممن يضطرون للسفر برا إلى تلك المطارات”.

إلى ذلك بينت وزارة النقل أن”إجمالي الخسائر والأضرار التقديرية المباشرة وغيرها على القطاع البحري والجوي والبري أكثر من 7 مليار دولار”.

وأوضحت أن”قطاع الطيران المدني والأرصاد تعرض لاستهداف غير مسبوق بالمنطقة وبلغت خسائره أكثر من 5 مليار دولار”.

وقالت وزارة النقل إن:”القطاع البحري هو الآخر تعرض لأبشع استهداف وأكثر معاناة اليمنيين هي نتيجة لاستهداف موانئ اليمن وتعطيل 80% من أنشطتها”.

وأضافت أن”القطاع البحري ونتيجة الاستهداف المباشر بضرب بنيته التحتية ومعدات الموانئ من كرينات ورافعات جسرية بلغت خسائره أكثر من 2 مليار دولار”.

وأوضحت أن”خسائر الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بلغت ما يزيد عن 208 مليون دولار”.

المصدر: المسيرة