وكالة الصحافة الفرنسية: الصين تعلن فرض عقوبات على شخصيات أمريكية وكندية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2021 - 16:28

وكالة الصحافة الفرنسية: الصين تعلن فرض عقوبات على شخصيات أمريكية وكندية

منذ 27 mins 27 March، 2021
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