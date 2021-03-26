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March 26 2021 - 23:52

بالفيديو | تظاهرات حاشدة في اليمن بمناسبة اليوم الوطني للصمود

منذ 1 ساعة 26 March، 2021
اليوم الوطني للصمود اليمن
اليمن - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والعديد من المحافظات مسيرات جماهيرية حاشدة إحياء لليوم الوطني للصمود بعد مرور ستة أعوام من العدوان على اليمن. ورفع المحتشدون الأعلام الوطنية ورايات أنصارالله، ولافتات متعددة كتبت عليها عبارات تؤكد على استمرار الصمود اليمني في مواجهة التحالف السعودي، وأن اليمن أكثر استعداداً للدخول في العام السابع بوتيرة عالية، وعزيمة لا تلين.

وبارك المتظاهرون عملية اليوم الوطني للصمود التي نفذتها القوات المسلحة داخل العمق السعودي، مشيرين الى أنها امتداد لكل العمليات والهجمات المتصاعدة مؤخراً على العمق السعودي.

المصدر: المسيرة نت

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