الفرزلي: الحريري يلتزم بروح الدستور وبالعلاقة بين المكونات اللبنانية

زار نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي الجمعة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وجرى البحث بالاوضاع العامة.

وقال الفرزلي بعد اللقاء إن “تأليف الحكومة لا يمكن أن يكون إلا وفقا للنصوص الدستورية وروح الدستور”، وتابع “هذا الدستور الذي يشكل الناظم الأساسي لعلاقة المكونات ببعضها البعض ولعلاقة اللبنانيين جميعا ببعضهم البعض”.

وأضاف الفرزلي “أعتقد ان الرئيس الحريري، ليس فقط يفهم هذا جيدا، بل هو ملتزم بهذه الروحية ولن يحيد عنها لا من قريب ولا من بعيد”، ورأى ان “فكرة العيش المشترك عند الرئيس الحريري هي قضية مركزية ويؤمن ان مبرر وجود لبنان هو هذا العيش المشترك وتلك العلاقة بين المسلمين والمسيحيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام