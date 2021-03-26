الذهب يواجه أول هبوط أسبوعي في 3 أسابيع

تتجه أسعار الذهب، اليوم الجمعة، نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في التعاملات الفورية ليستقر عند 1727.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش. في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1726.30 دولار للأونصة.

وقال برايان لان العضو المنتدى لدى “غولد سيلفر سنترال”: إن “قوة الدولار بالتأكيد تكبح الذهب وفي الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة انخفضت قليلا، هذا من المفترض أن يكون إيجابيا للذهب من الناحية الفنية”.

وأضاف: “الناس ببساطة لا يتحركون وينتظرون لمعرفة ما الذي سيحدث، وتدفقات رأس المال ستظل تواصل العودة إلى الذهب كأصل ملاذ آمن على الأخص إذا انخفضت العوائد”.

ويزيد ارتفاع العوائد على سندات الخزانة بصفة عامة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 25.15 دولار، لتتماسك فوق أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين البالغ 24.39 دولار للأونصة، الذي سجلته أمس الخميس.

المصدر: رويترز