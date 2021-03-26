الشيخ ياسين: لتشكيل الحكومة وعدم الاكتراث بالاصوات التي تهاجم المقاومة وتطالب بنزع سلاحها

تمنى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي أن يكون عيدا البشارة والفصح هذا العام بشارة خير للبنان واللبنانيين، بأن يهدي الله المسؤولين الى الخير والالتفات الى مصلحة الوطن والمواطنين بدل التلهي بحساباتهم الشخصية والطائفية والمناطقية.

وخلال تصريح له أسف الشيخ ياسين لكون بعض المسؤولين لم يعوا حتى اليوم حقيقة ان الوطن دخل في النفق المظلم وهم مستمرون بالرهان على الخارج وتعليماته، فيما ذلك الخارج لا يعبأ بلبنان وشعبه لأن لديه مشاريعه ومشاكله التي تهمه أكثر من كل بلدان العالم.

وثمّن الشيخ ياسين جهود وزير الصحة الذي أثبت أنه على قدر المسؤولية المناطة به وسعيه الدائم لمواجهة تردي الاوضاع الصحية والتي كان آخرها تأمين حاجة السوق اللبنانية من الاوكسجين من الدولة السورية مشكورة.

وأضاف إن اصوات النعيق التي اعترضت على هذه الخطوة كانت تريد ان يحدث في لبنان ما حدث في الاردن من نقص في الاوكسجين وأدى الى وفيات عديدة حتى يستغلوا ذلك لانتقاد الوزير والمتاجرة بأوجاع الناس التزاما بارتباطاتهم الخارجية.

وشدد الشيخ ياسين على ضرورة تشكيل الحكومة وعدم الاكتراث بالاصوات التي تهاجم المقاومة وتطالب بنزع سلاحها الذي حرر الارض وحمى ويحمي لبنان ويردع العدو الصهيوني عن تكرار اعتداءاته، فيما تلك الاصوات النكراء لا تقدم بديلا لحماية الارض والشعب ومواجهة الاطماع الصهيونية في ارضنا وثرواتنا.

المصدر: موقع المنار