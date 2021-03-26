الرئيس عون زار المجلس الدستوري وقدّم تصريحاً الى رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب عن الذمة المالية استناداً الى القانون رقم ١٨٩ تاريخ ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٠ حول الاثراء غير المشروع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2021 - 10:10
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الرئيس عون زار المجلس الدستوري وقدّم تصريحاً الى رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب عن الذمة المالية استناداً الى القانون رقم ١٨٩ تاريخ ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٠ حول الاثراء غير المشروع
منذ 31 mins
26 March، 2021
الاثراء غير المشروع
الذمة المالية
الرئيس عون
المجلس الدستوري
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