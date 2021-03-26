المكسيك..ثالث دولة في العالم تتخطى عتبة الـ200 ألف وفاة بكورونا

باتت المكسيك مساء الخميس ثالث دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تتخطى فيها حصيلة ضحايا كوفيد-19 عتبة الـ200 ألف حالة وفاة، حسب بيانات أوردتها وزارة الصحة. وقالت الوزارة في تحديثها اليومي لحصيلة الوباء، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 200211 حالة.

وتخطت المكسيك هذه العتبة الرمزية على الرغم من أن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعا في أعداد الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس بعد الزيادة التي سجلتها في كانون الثاني/يناير ودفعت العديد من المستشفيات إلى حافة الانهيار. وتحتل المكسيك المرتبة 17 في العالم لجهة أعلى معدل وفيات ناجمة عن الفيروس. ويتراوح هذا المعدل حاليا بين 200 وألف حالة وفاة لكل 100000 نسمة. أما العدد الإجمالي للإصابات فتجاوز 2,2 مليون مصاب من أصل عدد سكان البلاد البالغ 126 مليون نسمة.

المصدر: روسيا اليوم