الصحة اللبنانية: تسجيل 53 وفاة و3856 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 3856 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 448721 حالة”.

وأوضحت في بيانها اليوم الاربعاء أنّه “تمّ تسجيل 3825 حالة إصابة بين المقيمين و31 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 53 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 5903”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2415، من بينها 991 حالة في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 18892، منها 2106 فحصًا في ​المطار​”.

المصدر: بريد الموقع