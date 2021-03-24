الوزير حمد حسن للمنار: الاتفاق اخوي وشفهي وكان العطاء تلبية لحاجة ملحة ببعد انساني وطبي وفي اتكالنا على الاخوة بسوريا في الازمات دائما يكونون الى جانبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2021 - 15:24

الوزير حمد حسن للمنار: الاتفاق اخوي وشفهي وكان العطاء تلبية لحاجة ملحة ببعد انساني وطبي وفي اتكالنا على الاخوة بسوريا في الازمات دائما يكونون الى جانبنا

منذ 1 ساعة 24 March، 2021
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