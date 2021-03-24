عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 24-03-2021

العناوين
الأخبار
– الانتخابات الفرعيّة: بري يُطلق صافرة التحضيرات
– البخاري لعون: نعرف (قلّة) وفاء الحريري
– الحشيشة في زمن الانهيار: قِرش البقاعيين الأبيض
-لا مفاجآت في انتخابات «الكنيست» الرابعة: «بيبي» تحت رحمة بينِت
-حكومة اللاثقة بين عون والحريري: الصعوبة لم تأتِ بعد
– راوول نعمة لا يستحي: الخبز بـ 3000 ليرة!
البناء:
– ترقّب نتائج الانتخابات «الإسرائيليّة»… مبادرة سعوديّة ناقصة حول اليمن… ومساعٍ للتعديل
– تفويض أميركيّ لمفوّض السياسة الأوروبيّة بإدارة تفاوض سياسيّ لبنانيّ وحول لبنان
– زيارات دبلوماسيّة فرنسيّة وسعوديّة إلى بعبدا… والقلق من انهيارات ماليّة وأمنيّة وصحيّة
الديار:
– منظمة «الفاو» تحذر من المجاعة والعنف في لبنان!
– حركة ديبلوماسية لافتة في بعبدا والراعي يضغط باتجاه تدخل «أممي» لحل الازمة
– دفع باتجاه اجراءات دولية سريعة لتفادي «الانفجار اللبناني الكبير»
الجمهورية
– المواجهة الرئاسية تعدم المبادرات الداخلية
– المنصة هكذا ستعمل
– كرة النار تتدحرج والآتي أعظم
– بري على الخط الحكومي… ونصيحة للمعنيين
اللواء
– عون يشكو التأليف للسعودية والمملكة: لن نتدخل والحل بالطائف
– رؤساء الحكومات يتهمون عون بالخروج على الأعراف والدستور.. ولبنان بند على قمّة الاتحاد الأوروبي غداً
– السعودية تدعو العالم للتصدي للهجمات الإرهابية ضدَّ إمدادات النفط
– انتخابات الكنيست الـ٢٤: نتنياهو يتقدّم.. ويفرّ من صاروخ فلسطيني
النهار
– العهد يستدرج الدول إلى الصراع الحكومي
– نتنياهو يصف الانتخابات الإسرائيلية ب”انتصار عظيم” لليمين
الأنباء :
الملف الحكومي الى ما قبل المربع الأول.. لبنان رسمياً مهدّد بالمجاعة
الاسرار
اللواء
-يستند مرجع إلى دعم إقليمي ودولي، في ما خص تمسكه بجملة ثوابت، لاقت ترحيباً ودعماً
-تتجه مفوضيات ثقافية لدى دول أوروبية وغيرها لإبلاغ المعنيين في التربية والجامعات، عدم قبول طلاب في جامعات الاتحاد الأوروبي، ما لم يحصلوا على الشهادة الرسمية
-دخلت عناصر إدارية وغير إدارية على خط المنصة في ما خص المطاعم والمقاهي، مما ادخل إرباكات، وحرّف المنصة، بتأثير من موظفين أغبياء، عن مهامها، مع العلم أنها غير مطلوبة بالنسبة للمواطنين!
نداء الوطن
-إرتفعت شكوى المصدّرين بسبب إقدام غرفة التجارة والصناعة والزراعة على استيفاء رسوم شهادة المنشأ وتصديق الأسعار بالدولار أو على أساس سعر صرف السوق بتاريخ الدفع
-تخشى مصادر أمنية تزامن تحركات معيشية للاتحاد العمالي العام مع تحركات “أمنية” حزبية
-تبحث مجموعة من الشخصيات والفاعليات من مختلف المناطق إمكانية صياغة “إطار سياسي” جديد، وعُلم من الشخصيات الشمالية الناشطة في هذا الاتجاه، ميشال معوض وخلدون الشريف.
النهار
-يؤكد أحد السياسيين، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال #حسان دياب، بات ميالاً لنادي رؤساء الحكومات السابقين، وليس لمن أتوا به وتخلّوا عنه.
-يأخذ مرجع سياسي على وزير الداخلية #محمد فهمي “تخويفه الناس” من فلتان امني ويردد ان “على الوزير ان يطمئن الناس لا ان يزيد الطين بلة ويشجع على الفلتان”.
-لوحظ أن حجم وفد حزبي زار مرجعية روحية بالأمس، يحمل أكثر من دلالة عبر الحرص على مصالحة الجبل، وإبقاء التواصل والتنسيق قائمين مع مرجعية سياسية بارزة تنتمي لهذه الطائفة.
الجمهورية
-لوحظ أن الأوراق التي كشف عنها مسؤولان أمس تدلّ الى أنّ تسمية الوزراء الإختصاصيين المستقلين تجري عبر القوى السياسية وتوزيع الحقائب ودمجها يتنافى مع مبدأ الإختصاص.
-تقول مصادر عاملة على خط الحكومة إن هناك عقدة ما زالت حقيقية وقائمة وهي الضغط للتواصل بين مسؤول بارز ورئيس أحد التيارات السياسية.
-مرجعية روحية سمعت من مرجع دبلوماسي غربي كبير كلاماً يفيد أن هناك ضغطاً دولياً لعدم توزير جهة حزبية مباشرة أو غير مباشرة ولو كان الثمن: لا حكومة.
الأنباء
-يقول العارفون بخفايا ملف داهم إن المسؤولية بتعثره لا ترتبط بأي من الأسباب المعلنة
-لقاءات دبلوماسية لافتة في توقيتها بعد انسداد أي افق لحل الأزمة السياسية
المصدر: صحف