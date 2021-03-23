نتنياهو يهرب من إحدى القاعات في بئر السبع بعد سقوط صاروخ أطلق من غزة

ذكرت وسائل اعلام العدو، أن حراس الأمن أخرجوا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إحدى القاعات في مدينة بئر السبع مساء اليوم الثلاثاء بعد سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه منطقة مفتوحة في المستوطنة.

الاعلامية الصهيونية جيلي كوهين قالت: “إن اطلاق الصاروخ من قطاع غزة تجاه بئر السبع جاء بعد زيارة نتنياهو للمدينة وكان في بث مباشر”.

وأوضحت أن الحادثة تذكرها بحادثة أسدود التي وقعت عام عام 2019 عندما هرب نتنياهو من المنصة بعد اطلاق صاروخ محلي الصنع تبين لاحقًا أن قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا هو من أعطى الأوامر لإحراج نتنياهو.

المصدر: فلسطين اليوم