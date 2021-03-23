الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخ في مستوطنة بـ”غلاف غزة”

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في مستوطنات “غلاف غزة” دون أي اصابات أو أضرار.

وزعم جيش الاحتلال في بيان له، أن الصاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه “المستوطنات”، لافتًا إلى ان صافرات الانذار دوت في المكان.

وأشار إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات أو أضرار في المكان.

وذكر الصحفي الصهيوني والمحلل العسكري في القناة العبرية العاشرة “ألون بن دافيد”، أن الصاروخ الذي أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة ليست ببعيدة عن مدينة “بئر السبع” المحتلة.

من جهته قال المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت “يوآف زيتون”: إن إطلاق الصاروخ متوسط المدى تجاه منطقة بئر السبع هو حدث غير عادي في وقت ليس من قبيل الصدفة، لا سيما وأن الصاروخ جاء بالتزامن مع زيارة نتنياهو للمنطقة.

وفي الوقت ذاته ذكرت مصادر صهيونية أن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي حيتسريم، مؤكدة أن بيان جيش الاحتلال تعامل مع الصاروخ كما لو أن الصاروخ سقط على السياج في غزة.

بينما قالت الاعلامية الصهيونية جيلي كوهين: “إن اطلاق الصاروخ من قطاع غزة تجاه بئر السبع جاء بعد أن زار نتنياهو المدينة وكان يبث لايف، يذكرني الأمر بحادثة أسدود عام 2019” عندما هرب نتنياهو من المنصة بعد اطلاق سرايا القدس بأوامر من الشهيد القائد بهاء أبو العطا صاروخ محلي الصنع.

المصدر: فلسطين اليوم