الأمم المتحدة تحذر من مجاعات وشيكة في أكثر من 20 دولة

حذرت منظمات أممية الثلاثاء، من أن أكثر من 20 دولة معرضة لخطر انعدام أمن غذائي حاد في الأشهر المقبلة، إذا لم تتلق مساعدة فورية ضخمة. وجاء في وثيقة مشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة الأممية، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، تحت عنوان “بؤر الجوع”، أن اليمن وجنوب السودان وشمال نيجيريا، تواجه مستويات كارثية من الجوع، بينما يواجه سكان أجزاء من جنوب السودان واليمن خطر المجاعة أو على وشك حدوثها بالفعل.

وأشارت الوثيقة إلى أن معظم البلدان التي تواجه هذه المشكلة تقع في إفريقيا، لكن النقص الحاد في الغذاء يهدد معظم مناطق الكوكب، من آسيا (أفغانستان) مروراً بالشرق الأوسط (سوريا ولبنان) إلى أميركا اللاتينية وصولاً إلى منطقة البحر الكاريبي (هايتي).

ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة الأممية، يعيش 34 مليون شخص في المجموع في ظروف أقصى مستويات انعدام الأمن الغذائي (أي على بعد خطوة واحدة من الجوع المطلق).

وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، شو دونيو، بحسب الوثيقة “لقد وصلت المشكلة إلى أبعاد تنذر بالخطر. نتحمل جميعًا مسؤولية اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الأرواح والحفاظ على سبل العيش ومنع الأحداث الكارثية”.

بدوره، قال مدير برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي “تحدث كارثة أمام أعيننا. الجوع – نتيجة للصراعات والصدمات المناخية وجائحة “كوفيد-19″ التي تطرق أبواب ملايين العائلات، ولإنقاذ الملايين من الموت، يكفي القيام بثلاثة أشياء: وقف الاقتتال، والسماح لنا بالوصول إلى المجتمعات الضعيفة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة، والأهم من ذلك، يحتاج المانحون إلى تقديم 5.5 مليار دولار نحتاجها هذا العام”.

المصدر: سبوتنيك