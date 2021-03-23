ستولتنبرغ: نواجه تحدياً بعد تحرك روسيا والصين نحو تحديث ترسانتهما النووية

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء، أن “الحلف يواجه تحديا بعد تحرك روسيا والصين نحو تحديث ترسانتهما النووية”.

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقب ختام اليوم الأول لاجتماعات وزراء خارجية الحلف “لقد أكدنا على الحد من الأسلحة النووية والترحيب بتمديد معاهدة ستارت 3 الجديدة ولكن هناك تحديا لأن روسيا والصين تعملان على تحديث ترساناتهما النووية”. كما زعم أن هدف الحلف “هو عالم خال من الأسلحة النووية”.

ولفت ستولتنبرغ إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الحرب البريطاني حيث أكدا “أن تعديلات لندن على ترسانتها النووية هو رد على زيادة روسيا والصين لحجم ترسانتيهما”.

المصدر: سبوتنيك