ستولتنبرغ يبحث مع زيلينسكي تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

أفادت وكالة “رويترز” أن أمين عام حلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، وبحث معه تعزيز الدفاعات الجوية في أوكرانيا. وأكد الحلف على موقعه زيارة ستولتنبرغ، مشيراً إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مع زيلينسكي.

وقال ستولتنبرغ إنه بحث مع زيلينسكي “سبل اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة في الدعم الذي يقدمه الحلفاء لأوكرانيا”، مشيراً إلى أن الحلف وقّع على اتفاقات إطارية لتوريد الأنواع الرئيسية من الذخيرة لأوكرانيا بقيمة 2.4 مليار يورو.

وأكد ستولتنبرغ أن الحديث يدور بشكل خاص عن قذائف عيار 155 مم، وصواريخ مضادة للدبابات وذخيرة للدبابات.

المصدر: روسيا اليوم