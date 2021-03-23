متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محققًا إصابة دقيقة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 16:12

متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محققًا إصابة دقيقة (المسيرة)

منذ 39 mins 23 March، 2021
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