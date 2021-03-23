عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 23 آذار 2021

العناوين



الأخبار :

منصّة سلامة: لا ضمانة بوقف السوق السوداء | تأليف الحكومة: في انتظار الخارج

عون ــ الحريري: إلى القطيعة دُر

تلقيح 94 ألفاً مقابل 81 ألف مصاب في شهر واحد | لبنان يخسر سباق التلقيح: سنوات قبل المناعة المجتمعية!

لقاء الحريري – الخليل: رئيس الحكومة «كاد يلطم»

نموذج من سرقة المال العام في تقرير لديوان المحاسبة: الهدر في تنفيذ أشغال يصل إلى 80 في المئة!

وقائع من مفاوضاتٍ تحت النار في مسقط | «أنصار الله» ترفض طلبات واشنطن: لسنا مستعجلين… ولا عودة إلى الحوار قبل فكّ الحصار

البناء :

تشكيلة بيت الوسط أقرب لمجلس إدارة… ‏ولوائح بعبدا استفزاز خارج السياق

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اجتماع بعبدا لزوم ما لا يلزم: الحريري ‏فجّر المسار الحكوميّ بقنبلة الصلاحيّات

العجز عن التفاهم الرئاسيّ يُحبط الوسطاء… فهل يدعو الأوروبيّون لحكومة ‏سياسيّة؟

الديار :

اللقاء الثامن عشر ينتهي “بالطلاق” …لا ضوء اخضر خارجيا ‏‏”للولادة” الحكومة

اتصالات لمنع الانفجار في “الشارع” وتفعيل حكومة دياب امام اختبار ‏‏”صعب”

اسرائيل قلقة وتطور قدراتها البحرية : حزب الله جاهز لاستهداف ‏منصات الغاز

اللواء :

عون يستخف بصلاحيات الرئيس المكلف.. والحريري يقلب الطاولة‎!‎

حزب الله يدعم بعبدا بالثلث المعطل.. وواشنطن وباريس للاستعداد للتدخل

الجمهورية :

عون والحريري: التعايش مستحيل ‏والصراع مفتوح.. ولبنان على شفير ‏الاحتمالات الصعبة

النهار :



السقوط الفاضح لـ”حروب الإلغاء” العونية

الأنباء :



الدولار يحلق وفرنسا تتحرك أوروبياً والبابا يفعّل اتصالاته يوم انكسرت جرة الحكومة… وتبقى التسوية المخرج الأساس

الاسرار

البناء‎



قال سياسي بارز إن الرهان على اعتذار الرئيس سعد الحريري يشبه الرهان على استقالة او تنحية رئيس ‏الجمهورية وإن الرهانين سيأخذان لبنان إلى السقوط قبل أن يسقط أحد الرئيسين وإن دور الحلفاء يجب أن ينتقل في ‏كل ضفة لمنع تشدّد الحليف بدلاً من مساندته‎.

قالت مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة إن الكلام عن عقوبات أوروبيّة كمدخل لتحريك المشهد الحكومي هو رغبات ‏يسوقها بعض الأطراف الداخلية ضد أطراف أخرى، لأن لا قناعة أوروبيّة بجدوى العقوبات بل تفكير بتعديل ‏المبادرة الفرنسيّة لصالح حكومة تكنوسياسيّة أو سياسيّة بشرط واحد هو الإصلاحات‎.‎

الجمهورية‎

يشهد عدد من المؤسسات إنهيارات متتالية وستكون الأيام المقبلة مناسبة للإعلان عن خطوات عدة في مؤسسات ‏معروفة‎.

أكد مطلعون أن القلق الأمني وهاجس حماية منطقة أساسية في هذه المرحلة يشكلان قاسما مشتركا بين قطبين ‏متنافسين من طائفة واحدة‎.

أكدت مصادر مسؤول بارز أن إصراره على موقفه من ملف حيوي منبثق مما لمسه خلال زيارات خارجية ‏أجراها أخيراً‎.‎

اللواء‎



يرفض قطب مسؤول تعويم شخصية حزبية ونيابية، مهما كانت تبعة هذا الرفض‎!

لا يزال مسؤول رسمي يرفض السير في خطوات، لا تحظى بقبول ميثاقي ومجتمعي، بعد تحسين وضعيته في ‏بيئته مؤخراً‎.

تمسّك مرجع نيابي ببنود مبادرة دولية، لأسباب لبنانية وأوروبية، ونجح في خطوته‎.‎

النهار

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بعدما كثفت القاضية غاده عون التحقيقات في دعوى مصرفيين وصرافين واصدارها بلاغات بحث جديدة وجه ‏تجمع “متحدون” رسالة في المجال نفسه إلى المدعي العام السويسري ويمضي فريق من المحامين متابعة الملف‎.

يقول سياسي مخضرم إن أي زيارة أو تشاور مع المسؤولين السوريين حول ملف النازحين، يأتي من باب ‏التحالفات، والحلّ لن يحصل وفق معلوماته قبل التوافق الأميركي ـ الروسي حول سوريا‎.

بعد كلام السيد نصرالله ان امتلاك حزبه السلاح فقط هو كذبة سربت جهة استخباراتية صورا لمسلحين قيل انهم ‏من القوات اللبنانية لتأكيد صوابية كلام السيد‎. ‎

الأنباء



أجواء اعلامية تحاول وضع موقف مرجعية سياسية في مصلحة تحالف في وجه اخر، الأمر الذي لا ينطبق على ‏حقيقة الأمر‎.‎

قرار مالي تبين أنه ليس الا حبراً على ورق والدليل التقلبات التي شهدها مطلع الأسبوع ومن دون أية ضوابط‎.‎

المصدر: صحف