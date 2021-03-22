بالاسماء: تشكيلة الحريري الحكومية التي لم يتفق سابقا عليها مع الرئيس عون

وزع المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري، التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها الرئيس سعد الحريري الى رئيس الجمهورية ميشال عون قي 09/12/2020.

التشكيلة

وجاءت على الشكل الآتي:

1 – عبدو رومانوس جرجس – وزارة التربية (ماروني)

2- أنطوان عيد قليموس – وزارة الدفاع (ماروني)

3- فادي البير سماحة – وزارة الاتصالات (كاثوليك)

4- فاديا كيوان – وزارة الثقافة (ماروني)

5- فراس الابيض – وزارة الصحة (سنة)

6- ابراهيم شحرور – وزارة الاشغال العامة و النقل (شيعة)

7- جهاد مرتضى – وزارة التنمية الادارية + السياحة (شيعة)

8 -جو صدي – وزارة الطاقة و المياه (روم أرثودوكس)

9- كاربيت سليخانيان – وزارة الصناعة + المهجرين (أرمن)

10- لبنى مسقاوي – وزارة العدل (سنة)

11- مايا كنعان – وزارة العمل (شيعة)

12- ناصر ياسين – وزارة الشؤون الاجتماعية + البيئة (سنة)

13- السفير ربيع نرش – الخارجية + الزراعة (درزي)

14- شامي سعادة – الاقتصاد (روم أرثودوكس)

15- وليد روفائيل نصار – الشباب و الرياضة + الاعلام (ماروني)

16- يوسف الخليل – المال (شيعة)

17- القاضي زياد أبو حيدر – الداخلية والبلديات (روم أرثودوكس)

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام