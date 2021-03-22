الرئيس عون استقبل وزيرة الدفاع زينة عكر وعرض معها مسار التفاوض مع البنك الدولي في شأن قرض البنك الدولي بقيمة ٢٤٦ مليون دولار المخصص لدعم الأسر الأكثر فقراً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2021 - 12:12
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الرئيس عون استقبل وزيرة الدفاع زينة عكر وعرض معها مسار التفاوض مع البنك الدولي في شأن قرض البنك الدولي بقيمة ٢٤٦ مليون دولار المخصص لدعم الأسر الأكثر فقراً
منذ 2 ساعة
22 March، 2021
الرئيس عون
الوزيرة عكر
قرض البنك الدولي لللاسر الفقيرة
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