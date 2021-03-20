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March 20 2021 - 19:32

لبنان: حسم على بطاقات الخلوي بمناسبة عيد الأم

منذ 45 mins 20 March، 2021
علم لبنان
لبنان

طلب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال في لبنان طلال حواط السبت من شركتي الهاتف الخلوي تقديم حسم على البطاقات المستحدثة بمناسبة “عيد الأم”.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “حواط طلب لمناسبة عيد الأم، من شركتي الهاتف الخلوي MIC1 وMIC2، وبالتعاون مع الفريق التجاري في الوزارة، تقديم حسم ما يقارب 75% من الأسعار السابقة للخدمات المطروحة في الباقات المستحدثة”.

واعتبر حواط “انها لفتة صغيرة كي نعيد الأم سوية في عيدها العظيم وفي ظل جائحة كورونا المستجدة التي تبعدنا عنها”، وتابع “كل عيد ووطننا الأم بألف خير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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