في الوقت الذي يتوجه فيه العالم إلى شراء الهدايا وتقديم الورود بمناسبة عيد الأم، تنزف قلوب الأمهات الفلسطينيات من وجع الفراق والمحن والتشريد.

وفي لحظات الاحتفال، يتذكر الأمهات أطفالهن الذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني، وكيف انتزعت منهن أحلام الأمومة حيث يحط عبء الحزن ثقيلاً على أكتافهن.

ومع كل زهرة يتم تقديمها، يقدم طفل غزاوي الفاتحة عن روح أمه الشهيدة ،و يجلس آخر قرب أمه الجريحة يهمس لها بأحلى الأماني والدعوات.

وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن”الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تقتل 37 أمَّا يوميا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.

و قالت الجمعية عبر منصة “إكس”: “37 أم تُستشهد كل يوم في قطاع غزة”.

ووفق أحدث إحصاء أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد قتَل الجيش الإسرائيلي 9 آلاف و220 امرأة فلسطينية في القطاع، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.

وإجمالا، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، عبر بيان مشترك، إن 28 أمًّا من بين 67 أسيرة يقبعن في السجون الإسرائيلية، و”يحرمهنّ الاحتلال من عائلاتهنّ وأبنائهنّ”.

الأرضُ أمّ ومهرُها غالي.. هكذا يحلّ عيدُ الأمِ على أمّهاتِ فلسطين

7 مجازر و65 شهيدا خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي للعدوان، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدا و92 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبيّنت وزارة الصحة، أن أعدادًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وانتشل شهيدان من منطقة نتساريم، ظهر اليوم الخميس، ونقلا لمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، كما انتشل جثمان شهيد من منطقة الشيخ ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشهدت مناطق جنوبي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إطلاق نار كثيف، في حين تواصلت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال عند مدخل شارع الوحدة في محيط مجمع الشفاء بغزة، في ظل تواصل القصف المدفعي بمحيط المجمع، وعلى المناطق الغربية لمدينة غزة.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، بنيران الاحتلال قرب دوار الكويتي بحي الزيتون جنوب شرق غزة.

ووصل 5 شهداء و14 جريحًا لمستشفى غزة الأوروبي صباح اليوم، فيما ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لسيارة في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة إلى 4.

وتسبّب القصف المدفعي العنيف، في منطقة “حبوش” غرب مدينة غزة صباح اليوم الخميس، باشتعال النيران في عدد من منازل المواطنين.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال سيارة وسط بني سهيلا شرق خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة ومنزلين لعائلتي العايدي وصيدم في مخيم المغازي، وشنت غارة على النصيرات، وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 31 ألفًا و988 شهيدًا و74 ألفًا و188 مصابًا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ووفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

المصدر: مواقع