وليد جنبلاط من بعبدا: وصلنا الى الجمود المطلق وسط الانهيار الاقتصادي والجوع دق ابواب الناس والتسوية أصبحت ضرورية ولست مكلفا من أحد لأقول هذا الكلام – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2021 - 17:02

وليد جنبلاط من بعبدا: وصلنا الى الجمود المطلق وسط الانهيار الاقتصادي والجوع دق ابواب الناس والتسوية أصبحت ضرورية ولست مكلفا من أحد لأقول هذا الكلام

منذ 26 mins 20 March، 2021
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