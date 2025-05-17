قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2025 - 05:58

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

منذ 1 ساعة 17 May، 2025
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