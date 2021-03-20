الدفاع الروسية: إرهــــابيــــو “جــبــهة النــصـــرة” يعدون لمسرحية استخدام الســـــلاح الكيــمـــــاوي بريف إدلب لاتهام الجيش العربي السوري (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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الدفاع الروسية: إرهــــابيــــو “جــبــهة النــصـــرة” يعدون لمسرحية استخدام الســـــلاح الكيــمـــــاوي بريف إدلب لاتهام الجيش العربي السوري (سانا)
منذ 29 mins
19 March، 2021
الدفاع الروسية
السلاح الكيميائي
جبهة النصرة
سورية
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