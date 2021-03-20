الدفاع الروسية: إرهــــابيــــو “جــبــهة النــصـــرة” يعدون لمسرحية استخدام الســـــلاح الكيــمـــــاوي بريف إدلب لاتهام الجيش العربي السوري (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2021 - 00:12

الدفاع الروسية: إرهــــابيــــو “جــبــهة النــصـــرة” يعدون لمسرحية استخدام الســـــلاح الكيــمـــــاوي بريف إدلب لاتهام الجيش العربي السوري (سانا)

منذ 29 mins 19 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة