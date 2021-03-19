الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووي هو خارطة طريق واضحة ولسنا بحاجة لحوار جديد والضغوط القصوى فشلت ومؤشرات صندوق النقد والبنك الدوليين تؤكد انتعاش اقتصادنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2021 - 22:38

الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووي هو خارطة طريق واضحة ولسنا بحاجة لحوار جديد والضغوط القصوى فشلت ومؤشرات صندوق النقد والبنك الدوليين تؤكد انتعاش اقتصادنا

منذ 48 mins 19 March، 2021
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