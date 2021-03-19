الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووي هو خارطة طريق واضحة ولسنا بحاجة لحوار جديد والضغوط القصوى فشلت ومؤشرات صندوق النقد والبنك الدوليين تؤكد انتعاش اقتصادنا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 19 2021 - 22:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووي هو خارطة طريق واضحة ولسنا بحاجة لحوار جديد والضغوط القصوى فشلت ومؤشرات صندوق النقد والبنك الدوليين تؤكد انتعاش اقتصادنا
منذ 48 mins
19 March، 2021
الاتفاق النووي
الخارجية الايرانية
التعليقات
ذات صلة
الرئيس روحاني:تلافي أخطاء الادارة الأمريكية السابقة يصب في مصلحة الجميع
لافروف يدعو لوضع خطوات متزامنة مرحلية لعودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي
ربیعي: على الإدارة الأمريكية أن تعود الى الاتفاق النووي دون شروط
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}