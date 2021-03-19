شهيد فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي في بيت دجن بالضفة المحتلة

استشهد الفلسطيني عاطف يوسف حنايشة (45 عاما) الجمعة بعد اصابته برأسه برصاص العدو الاسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “حنايشة الذي يعمل مؤذنا في مسجد موسى بن نصير في بيت دجن، أصيب برصاص الاحتلال الحي في رأسه ونقل لتلقي العلاج في مستشفى رفيديا حيث أعلن عن استشهاده”.

وأفادت المصادر أن “عددا من الإصابات خلال المواجهات التي اندلعت إثر قمع قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة رافضة للاستيطان في بيت دجن بنابلس وإحياء لذكى استشهاد مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز السام على المواطنين الذين خرجوا في مسيرة مناهضة للاستيطان والمشاريع الاستيطانية المراد إقامتها فوق أراضي القرية”.

المصدر: فلسطين اليوم