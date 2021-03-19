الرئيس عون أبلغ سلامة بضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي

أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الجمعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة.

وقال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان له “بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعلى اثر الاجتماع المالي والامني والقضائي الذي عقد في قصر بعبدا يوم الاثنين 8 آذار الجاري، عقد اليوم اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي للاطلاع على الاجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية”.

واضاف البيان “أعلم الحاكم رئيس الجمهورية ان المصرف المركزي قرر اطلاق العمل بالمنصة الالكترونية العائدة له بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الاساسي للسعر الحقيقي للسوق”، وتابع “يتضمن قرار مصرف لبنان ايضا السماح للمصارف ابتداء من الاسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل”، ولفت الى ان “مصرف لبنان سوف يتدخل لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام