زوارق الاحتلال تُطلق النار اتجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال قطاع #غزۃ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2021 - 11:48

زوارق الاحتلال تُطلق النار اتجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال قطاع #غزۃ

منذ 1 ساعة 19 March، 2021
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