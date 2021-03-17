“الجهاد”: كرة اللهب التي يشعلها الاحتلال بالقدس سترتد في وجهه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 17 2021 - 21:22

“الجهاد”: كرة اللهب التي يشعلها الاحتلال بالقدس سترتد في وجهه

منذ 1 ساعة 17 March، 2021
سرايا القدس - حركة الجهاد الإسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين
فلسطين اليوم

أعلنت “حركة الجهاد الإسلامي” أن “ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان على الشعب الفلسطيني كله”. وفي بيان لها، أكدت الحركة أن “الشعب الفلسطيني بكل قواه يجب أن يقف صفاً واحداً للتصدي لهذا العدوان الذي يستهدف المقدسيين وأراضيهم ومنازلهم”، مضيفة أن “العدو الصهيوني سيدفع ثمن هذا العدوان، وإن كرة اللهب التي يشعلها في القدس سترتد في وجهه”.

هذا ودعت الجهاد “جماهير شعبنا في كل مكان لإعلان الغضب في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية”، مطالبة ايضاً “بسرعة تفعيل وتصعيد المقاومة الشعبية في الضفة المحتلة، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين، ووفق ما أكدته اجتماعات الجولة الثانية من الحوار الوطني المنعقد في القاهرة”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

مقالات لنفس الكاتب: فلسطين اليوم

Isawya1122

سلطات الاحتلال تهدم بيوتاً و الحجة “بناء بدون ترخيص”

هدمت جرافات الاحتلال، منزلين قيد الإنشاء، للصحافي محمد و شقيقه رائد جمال أبو خضير، في بلدة شعفاط صباح اليوم ، شرقي القدس المحتلة، بحجة البناء بدون ترخيص. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت بلدة العيسوية واقتحمتها بقوات معززة وفرضت طوقاً عسكرياً على حي سكني و وفرت الحماية للجرافات و ...

ذات صلة