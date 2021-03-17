“الجهاد”: كرة اللهب التي يشعلها الاحتلال بالقدس سترتد في وجهه

أعلنت “حركة الجهاد الإسلامي” أن “ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان على الشعب الفلسطيني كله”. وفي بيان لها، أكدت الحركة أن “الشعب الفلسطيني بكل قواه يجب أن يقف صفاً واحداً للتصدي لهذا العدوان الذي يستهدف المقدسيين وأراضيهم ومنازلهم”، مضيفة أن “العدو الصهيوني سيدفع ثمن هذا العدوان، وإن كرة اللهب التي يشعلها في القدس سترتد في وجهه”.

هذا ودعت الجهاد “جماهير شعبنا في كل مكان لإعلان الغضب في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية”، مطالبة ايضاً “بسرعة تفعيل وتصعيد المقاومة الشعبية في الضفة المحتلة، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين، ووفق ما أكدته اجتماعات الجولة الثانية من الحوار الوطني المنعقد في القاهرة”.

المصدر: فلسطين اليوم