“الجهاد”: لتفعيل المقاومة بالضفة.. والاحتلال سيدفع ثمن العدوان على أهالي الشيخ جراح بالقدس

أكدت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين أن “كرة اللهب التي يشعلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة سترتد في وجهه وسيدفع ثمن العدوان المتواصل على منازل أهالي الشيخ جراح بالقدس”.

وقالت الحركة في بيان لها الاربعاء إن “ما ترتكبه قوات الاحتلال من أعمال هدم في الشيخ جراح بالقدس المحتلة هو عدوان على الشعب الفلسطيني كله”، وشددت على ان “الشعب الفلسطيني بكل قواه يجب أن يقف صفا واحدا للتصدي لهذا العدوان الذي يستهدف المقدسيين وأراضيهم ومنازلهم”.

وطالبت الحركة “بسرعة تفعيل وتصعيد المقاومة الشعبية في الضفة المحتلة، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين، ووفق ما أكدته اجتماعات الجولة الثانية من الحوار الوطني المنعقد في القاهرة”.

المصدر: فلسطين اليوم