التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة هي جديتا العالي، ترشيش، تعلبايا، الفيضة، مستديرة زحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2021 - 16:16

التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة هي جديتا العالي، ترشيش، تعلبايا، الفيضة، مستديرة زحلة

منذ 9 mins 17 March، 2021
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