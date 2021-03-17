الرئيس عون استقبل رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان والوزير السابق صالح الغريب وعرض معهما الأوضاع العامة ومسار عملية التشكيل الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2021 - 12:30

الرئيس عون استقبل رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان والوزير السابق صالح الغريب وعرض معهما الأوضاع العامة ومسار عملية التشكيل الحكومي

منذ 46 mins 17 March، 2021
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