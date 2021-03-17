الرئيس عون استقبل رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان والوزير السابق صالح الغريب وعرض معهما الأوضاع العامة ومسار عملية التشكيل الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2021 - 12:30
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الرئيس عون استقبل رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان والوزير السابق صالح الغريب وعرض معهما الأوضاع العامة ومسار عملية التشكيل الحكومي
منذ 46 mins
17 March، 2021
الرئيس عون
النائب طلال ارسلان
تشكيل الحكومة
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