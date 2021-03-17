المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام : الموقف الأمريكي من الحرب في #اليمن لم يتغير عما كان عليه في عهد دونالد #ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2021 - 12:30
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المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام : الموقف الأمريكي من الحرب في #اليمن لم يتغير عما كان عليه في عهد دونالد #ترامب
منذ 1 ساعة
17 March، 2021
العدوان على اليمن
اليمن
انصار الله
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