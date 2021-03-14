وزير الخارجية اليمني: السعودية والإمارات والقوى التابعة لها مستمرة في خروقاتها لاتفاق ستوكهولم

التقى وزير الخارجية اليمني المهندس هشام شرف عبد الله اليوم الأحد، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروملاك والفريق المرافق لها.

وفي اللقاء، أكد وزير الخارجية، أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، حيث ما تزال دولتي العدوان السعودية والإمارات والقوى التابعة لها مستمرة في خروقاتها للاتفاق باستهداف المدنيين بمحافظة الحديدة بالإضافة إلى استمرار حصار مديرية الدريهمي.

وشدد على أهمية اعتماد وتنفيذ خطوات وإجراءات بناء الثقة، باعتبارها ضرورية للبدء في أي تسوية سياسية سلمية مقبلة، ويأتي على رأس تلك الخطوات رفع الحصار والسماح بإدخال السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة دون عرقلة بالإضافة إلى إعادة فتح مطار صنعاء الدولي.

وأشار في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تشمل أي جهود باتجاه تحقيق السلام إيقاف غارات طيران تحالف العدوان التي استهداف المدن والأعيان المدنية.

كما أكد وزير الخارجية، حرص السلطات في صنعاء على تقديم كل التسهيلات والدعم لفريق وبعثة إعادة الانتشار بالحديدة والاستمرار في التنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح مهمة البعثة الأممية.

من جانبها، تطرقت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة بمهمة البعثة الأممية في الحديدة في إطار الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف ذات العلاقة، وكذا ما يتعلق بتسهيل أعمالها واستمرار لجنة تنسيق إعادة الانتشار في تنفيذ برنامج عملها بشكل إيجابي.

المصدر: المسيرة