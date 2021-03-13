غرفة التحكم المروري:ر اعادة فتح السير على طريق عام #صيدا القديمة مقابل كسر زعيتر بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2021 - 18:52

غرفة التحكم المروري:ر اعادة فتح السير على طريق عام #صيدا القديمة مقابل كسر زعيتر بالاتجاهين

منذ 14 mins 13 March، 2021
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