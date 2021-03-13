روكز بعد إقرار اتفاقية القرض لدعم الاسر الاكثر فقرا: المهم رقابة البنك الدولي

اعتبر النائب شامل روكز أن “المهم بعد إقرار اتفاقية القرض لدعم الاسر الاكثر فقرا في لبنان، هو وجود رقابة للبنك الدولي على آلية صرفه”، مشددا في حديث إذاعي، على “ضرورة أن يترافق هذا القرض مع ترشيد الدعم الذي يستنزف أموال الخزينة، خصوصا أن أموال الدعم تذهب بنسبة كبيرة الى التجار والتهريب”.

وحول أزمة الكهرباء، أكد وجوب حلها، لافتا الى أن “الحكومة الحالية غير قادرة على ذلك، داعيا الى “تأليف حكومة مستقلين ذوي كفاية يطرحون حلا لمشكلة الكهرباء، وأن تكون لديها صلاحيات استثنائية وخطة تتوجه بها الى المجتمع الدولي ومؤسساته لإنقاذ البلد”.

وأشار الى أن “الجو القائم ليس إصلاحيا بقدر ما هو جو تعنت وهذا ما يعرقل تشكيل الحكومة”، معتبرا أن “المشهد الحالي هو مشهد دولي، من خلال تعاطي لبنان مع فرنسا والبنك الدولي والعلاقات مع إيران والسعودية”.

وإذ رأى ألا أمل بالطبقة السياسية الحالية، لفت الى ثغرات دستورية، مؤكدا “أهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

واعتبر أن “لبنان داخل الصراعات التي تحصل في المنطقة والفئات اللبنانية أوصلته الى هذه الحالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام