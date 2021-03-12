علي خليل: الرئيس بري قلق من تعاطي القوى السياسية المتراخية في الملف الحكومي

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” علي حسن خليل أن “الرئيس نبيه بري في صلب النقاش الدائم حتى تشكيل الحكومة وهو قلق جدا من تعاطي القوى السياسية المتراخية من ملامسة إنجاز الحكومة”.

وقال خليل في تصريح عقب جلسة مجلس النواب الجمعة “يجب اتباع الأصول في التعاطي مع العمل البرلماني وللأسف نرى الشلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة”، وتابع “لا شيء يبشر بحكومة قريبة وأنا لا أنعي إنما لا بد من العمل على انتظام العمل داخل المؤسسات”.

وأكد خليل “نحن من أوائل الكتل الداعمة في عمل اللجان لإنجاز القوانين الإصلاحية ولا للمزايدة علينا وعلى المجلس”.

وعن اقتراح القانون المقدم من قبله عن إعطاء سلفة نقدية للعسكريين، قال خليل إنه “مجرد اقتراح، ولا يجوز أن يقال إن هذه رشوة لأن العسكريين يضعون دماءهم على أكفهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام