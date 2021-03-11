الوزير مرتضى عرض مع سفير عمان ورئيس بلدية بيروت موضوع الهبة لانشاء المركز الثقافي اللبناني العماني

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير سلطنة عمان في لبنان بدر بن محمد بن بدر المنذري، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما الثقافية ومنها موضوع الهبة العمانية لانشاء المركز الثقافي اللبناني – العماني في بيروت وكيفية تفعيلها لاستثمارها في بناء هذا الصرح الثقافي. وتم الاتفاق على التواصل الدائم لتنسيق الخطوات الايلة الى النتائج المرجوة.

الى ذلك، التقى مرتضى رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني الذي اطلعه على التفاصيل التقنية والمخطط الهندسي لقطعة الارض المخصصة لتشييد المركز الثقافي اللبناني – العماني.

وفي اطار سياسة دعم الوزارة للمطالعة العامة من خلال تقديم مجموعات من الكتب الى مكتبات عامة، سلم مرتضى اليوم، هبات الى كل من مديرة متوسطة سليم حيدر الرسمية عتاب سليمان، والدكتور وسيم غندور وفاطمة شميساني عن جمعية “كتابي للقراءة والمطالعة والثقافة” في النبطية، وألبرت الحاج لمكتبة بلدية رميش.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام