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March 11 2021 - 14:54

لافروف: عودة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية سيلعب دورًا مهمًا في استقرار المنطقة

منذ 38 mins 11 March، 2021
سيرغي لافروف
أخبار دولية - روسيا

 أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، أن عودة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية سيلعب دورًا مهمًا في استقرار المنطقة.

وقال لافروف، خلال مؤتمر ثلاثي مع نظيريه القطري والتركي “لا يسعني إلا أن أرحب بالتقدم المحرز في تكوين رأي عربي جماعي حول ضرورة عودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية. وأعتقد أن هذا سيكون عاملاً موحداً وسيلعب دوراً إيجابياً في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة الكبيرة بأسرها، وتمامًا مثل استعادة الوحدة مؤخرًا. ولعب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا المعنى دورًا إيجابيًا وإيجابيًا للغاية بعد القمة التي عقدت في المملكة العربية السعودية في 5 كانون الثاني/يناير. ولذلك نحن دائمًا مع توحيد الجهود، وليس مع الشقاق”.

المصدر: سبوتنيك

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