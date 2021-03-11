روسيا وتركيا وقطر تطلق عملية تشاورية جديدة بشأن تسوية الأزمة السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، أن “روسيا وتركيا وقطر قد اتفقت على التصدي للمحاولات الانفصالية في سوريا”، مشيرا إلى “العمل على تنسيق الجهود المشتركة بشأن تسوية الأزمة السورية”، حسب قوله. وقال لافروف، خلال مؤتمر ثلاثي مع نظيريه القطري والتركي، “لاحظنا بارتياح تطابق أو تشابه مقاربتنا للتسوية السورية، ولاحظنا فهمنا المشترك أنه لا بديل عن الحل السياسي، العملية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وعلى أساس نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من ثلاثية أستانا”.

وأضاف لافروف “أهدافنا المشتركة، تنعكس في البيان المشترك الذي قمنا بإقراره للتو، وهو يؤكد عزمنا على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومعارضة تنفيذ المخططات الانفصالية التي تقوض وحدة أراضي الدولة السورية ويهدد الأمن القومي لدول الجوار”. وقال الوزير الروسي “لقد اتفقنا على أن يقوم مبعوثونا الخاصون على العمل على التنسيق المباشر للجهود المشتركة من أجل التوصل للأهداف المشتركة كما هو منصوص عليها في البيان، وسنلتقي بصورة دورية على المستوى الوزاري”.

المصدر: روسيا اليوم