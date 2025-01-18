مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم السبت في 18-1-2025

من منبرِ غزةَ كانَ الكلام : لا تَختبروا صبرَنا – والعبارةُ كافيةٌ في هذهِ الظروفِ والايام . اطلقَها الامينُ العامُّ لحزبِ اللهِ سماحةُ الشيخ نعيم قاسم في مؤتمرِ طهرانَ نصرةً لغزة، المنتصرةِ بصبرِها على مخططاتِ العدوِ الصهيوني وحربِ الابادةِ الاسرائيليةِ الاميركية، وما انتهت الا بشروطِ المقاومين .. فيما بَقِيَت بندقيتُهم تلاحقُ المحتلَّ حتى آخرِ لحظاتِ الحرب، وعمليةُ تل ابيب اليومَ مثالٌ، وصواريخُ الاسنادِ اليمنيةُ دليلٌ على واقعِ الحال. فاليدُ ما بَرِحَتِ الزِناد، وانتظروا القادمَ من الايامِ لتعرفوا حقيقةَ ما حققتهُ غزةُ وتداعياتِه على الساحةِ الداخليةِ الصهيونيةِ المثقلةِ بالخلافات..

اما للحالمينَ بعِدائيةٍ ، فانَ المقاومةَ في لبنانَ ستبقى عصيةً على المشروعِ الأمريكي – الإسرائيلي، كما أكدَ الامينُ العامُّ لحزبِ الله، وهي مستمرةٌ وجاهزةٌ وأمينةٌ على خياراتِها ودماءِ شهدائها، وما صبرُها على الخروقاتِ الصهيونيةِ لاتفاقِ وقفِ اطلاقِ النارِ الا لإعطاءِ فرصةٍ للدولة اللبنانيةِ وحزمِها، والرعاةِ الدوليين، وأدعوكم ألّا تَختبروا صبرَنا – كما نصحَ الشيخُ قاسم..

وللراسمينَ مساحاتٍ وهميةً للاتفاق، كلامٌ واضحٌ من الشيخ قاسم: اِنه حصرًا جنوبَ نهرِ الليطاني، والقرارُ 1701 إطارٌ عامّ، ولن يتمكنَ أحدٌ من استثمارِ نتائجِ العدوانِ في السياسةِ الداخلية ، ولن يستطيعَ أحدٌ إقصاءَنا من المشاركةِ السياسيةِ الفاعلةِ والمؤثّرةِ في البلد، فنحنُ – كما قال سماحتُه – مُكوّنٌ أساسيٌ في تركيبةِ لبنانَ ونهضتِه، وبعضُ البهلوانيات في إبرازِ إبعادِنا عن المسرحِ فُقّاعاتٌ ستَظهرُ لاحقًا..

كلامٌ واضحٌ في مرحلةٍ حساسةٍ من عمرِ الوطنِ والمنطقةِ لا تَحتملُ ان يُخطئَ احدٌ الحسابات. والمنطقُ الوطنيُ الجامعُ لرئيسِ الجمهوريةِ ورئيسِ الحكومةِ المكلف، يَفترضُ تهدئةَ بعضِ الرؤوسِ الحاميةِ الباحثينَ عن انتصاراتٍ وهمية، فيما اهميةُ التواصلِ كفيلةٌ بمعالجةِ كلِّ الامور، وهو ما اكدَه لقاءُ الرئيسينِ نبيه بري ونواف سلام، وما سيليهِ من لقاءات..

المصدر: موقع المنار