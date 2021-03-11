وسائل إعلام العدو: نتنياهو ألغى زيارته للإمارات

أكدت وسائل إعلام تابعة لكيان العدو الاسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “ألغى الزيارة التي كان من المتوقع أن يقوم بها اليوم الخميس إلى دولة الإمارات”. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي “كان” عن مصدر سياسي تأكيده إلغاء الزيارة، “وذلك على خلفية نقل قرينة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، إلى المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية”.

بالإضافة إلى ذلك، أكد المصدر أن “السلطات الأردنية رفضت، قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، تنظيم رحلة نتنياهو المتوقعة إلى الإمارات عبر أجوائها، مما كان سيؤدي إلى زيادة مدة الرحلة بأكثر من 2.5 ساعة”. وأشار المصدر إلى أن قرار عمان هذا جاء في ظل إلغاء زيارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله إلى الحرم القدسي، بعد نشوب خلاف بين الطرفين حول الترتيبات الأمنية.

وحسب تقارير صحفية إسرائيلية وغربية، كان من المقرر أن يلتقي نتنياهو اليوم في الإمارات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وذلك ضمن أول زيارة خارجية له منذ توقيع ما يُسمى “اتفاقات أبراهام” في أيلول/سبتمبر الماضي. كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو قد يلتقي في الإمارات أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. ويأتي ذلك على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات خلال العامين الماضيين في الكيان، والمقرر إجراؤها في 23 آذار/مارس الجاري.

المصدر: روسيا اليوم