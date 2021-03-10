القطاع الطبي في اليمن يدق جرس الإنذار نتيجة احتجاز العدوان للسفن النفطية

أعلن وزير الصحة اليمني طه المتوكل الأربعاء أن “القطاع الطبي في اليمن يدق جرس الإنذار مع توقف خدمات جزئية في المستشفيات مع استمرار تحالف العدوان السعودي الأمريكي بمنع وصول سفن الوقود إلى اليمن”.

وشدد المتوكل على أن “استمرار صمت دول العالم أمام احتجاز تحالف العدوان لسفن النفط يعني دفع القطاع طبي نحو وقف الخدمات الحيوية في العمليات والعناية المركزة وبنوك الدم والأدوية المبردة”، ودعا “العالم والمنظمات الدولية إلى الضغط لإيصال الوقود إلى اليمن ووقف المجزرة التي يدفع أليها تحالف العدوان باحتجاز سفن النفط”.

واوضح المتوكل أن “منع حصول المستشفيات على الوقود هو جريمة حرب”، واشار الى أن “شحة الوقود تهدد أكثر من 1500 مستشفى ومركز صحي و400 بنك دم ومختبر بالتوقف ومعها حياة آلاف مهددة”.

المصدر: موقع انصار الله