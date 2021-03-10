الدبيبة أمام البرلمان الليبي: لا مركزية للدولة والحرب لا يمكن أن تتكرر في ليبيا مرة أخرى

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه “لن يكون هناك حكم مركزي للدولة الليبية ولا للأقاليم”، لافتا إلى أن “قوة الدول تكون من خلال آليات الحكم الفعال”، ومشددا على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر في ليبيا مرة أخرى”.

ودعا الدبيبة، أمام مجلس النواب الليبي، بعد منحه الثقة الأربعاء “للالتئام وتعويض ما فاتكم في فترة الانقسام التي حدثت السنوات الماضية”، مضيفا أن “الكثير من الاستحقاقات ما زالت تنتظركم بداية من إقرار الموازنة وقانون الاستفتاء ووصولا إلى اعتماد قانون فعال للحكم المحلي”.

المصدر: سبوتنيك